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26 октября, 2021
 
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"Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь". Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами

На днях Леся Никитюк отметила 34-летие
На днях Леся Никитюк отметила 34-летие
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила фотосессию на фоне тыкв. Получившиеся снимки она выложила 25 октября в Instagram. На фото она позирует в облегающих брюках телесного цвета, свободном свитере в тон брюк и куртке нараспашку.

За несколько часов пост 34-летней Никитюк набрал больше 60 тыс. лайков и свыше 220 комментариев.

"Плохая примета. Ты так никогда замуж не выйдешь", – написал a.s.2017.ukr.

"Леся ждет сватов", – прокомментировал borovik886.

"Ждет женихов", – считает babulya_olya_.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, фотосессия, Леся Никитюк, фото, тыква
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