  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк

Притула и Никитюк вместе ведут два проекта на "Новом канале" – "Кто против блондинок?" и "Кто сверху?" Фото: lesia_nikituk / Instagram

"А можно в домашних тапочках?" – поинтересовалась Никитюк перед тем, как начать соревноваться с представителем команды Притулы.

"Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках в доме ходишь", – ответил ведущий.

"Я так приросла к этой передаче, что чувствую себя, как дома", – парировала Никитюк.

Их диалог можно послушать, начиная с 06.45.

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Видео: Новий канал / YouTube