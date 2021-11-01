  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк

"А можно в домашних тапочках?" – поинтересовалась Никитюк перед тем, как начать соревноваться с представителем команды Притулы.
"Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках в доме ходишь", – ответил ведущий.
"Я так приросла к этой передаче, что чувствую себя, как дома", – парировала Никитюк.
Их диалог можно послушать, начиная с 06.45.
Сергей Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.
В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии "Голос" и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из "Голоса", так как политсила "отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".
Никитюк в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?". Последние два проекта Никитюк ведет вместе с Притулой.