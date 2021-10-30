"Костюм страуса?", "Бабушкины пледики". В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк

"Кто так же долго ждал выходных, ставьте лайк в комментах и они начнутся завтра", – отметила она.

Телеведущая позировала в трикотажном платье кремового оттенка на длинный рукав. Наряд был украшен коричневыми перьями внизу, белым воротником от рубашки и стильными пуговицами. Также его подпоясывал тонкий ремень на талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Классно, но эти бабушкины пледики", – написала oksleoni.

"Платя прикольное из страуса", – добавил vo_va9465

"Костюм страуса?" – интересуется laitlux.