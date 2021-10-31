"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье

Новое шоу с Никитюк выйдет в эфире весной 2022 года Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Вчера закончили съемки реалити-шоу "Пара на миллион", не пропустите весной 2022 года в эфире "Нового канала". Шоу об отношениях... Будет вам над чем подумать", – написала она.

На фотографиях телеведущая предстала в ультракоротком красном платье и босоножках на шпильке. На одном из снимков она изображена вместе со вторым ведущим шоу, юмористом Романом Мищеряковым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Костюм мужика? Что там между ног телепается" – прокомментировал kyiv_likes.

"Какие ноги", – добавила liliya2772.