"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана

"Думаете, это бриллиант? А нет. Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике", – написала Никитюк, показав фото своей ладони, на которой лежит осколок, и указав название ресторана.
34-летняя ведущая также записала видео, на котором предупредила владельцев ресторана о возможных последствиях.
"Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, который находится у меня буквально через дорогу. Наведите порядок в своем заведении, а то я приду и наведу", – заявила Никитюк.
После она перечислила несколько "самых страшных блюд" из своего "рабочего прошлого", которые бы никогда не попробовала в реальной жизни. Среди таких блюд оказалось натто – блюдо из соевых бобов.
"Блевала дальше, чем видела… Ленты пускала не только ртом, но и носом. Запомнила это блюдо на всю жизнь, бл…дь!" – не сдержалась Никитюк.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".
В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".