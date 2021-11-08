Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2021
 
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"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана

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Леся Никитюк владельцам ресторана: Наведите порядок в своем заведении, а то я приду и наведу
Леся Никитюк – владельцам ресторана: Наведите порядок в своем заведении, а то я приду и наведу
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк нашла в тыквенном супе, который заказала в ресторане недалеко от своего дома, осколок стекла. Об этом она рассказала в Instagram Stories 8 ноября.

"Думаете, это бриллиант? А нет. Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике", – написала Никитюк, показав фото своей ладони, на которой лежит осколок, и указав название ресторана.

34-летняя ведущая также записала видео, на котором предупредила владельцев ресторана о возможных последствиях.

"Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, который находится у меня буквально через дорогу. Наведите порядок в своем заведении, а то я приду и наведу", – заявила Никитюк.

После она перечислила несколько "самых страшных блюд" из своего "рабочего прошлого", которые бы никогда не попробовала в реальной жизни. Среди таких блюд оказалось натто – блюдо из соевых бобов.

"Блевала дальше, чем видела… Ленты пускала не только ртом, но и носом. Запомнила это блюдо на всю жизнь, бл…дь!" – не сдержалась Никитюк.

 

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: ресторан, Леся Никитюк, блюдо, тыква
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