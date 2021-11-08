"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана

Леся Никитюк – владельцам ресторана: Наведите порядок в своем заведении, а то я приду и наведу Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Думаете, это бриллиант? А нет. Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике", – написала Никитюк, показав фото своей ладони, на которой лежит осколок, и указав название ресторана.

34-летняя ведущая также записала видео, на котором предупредила владельцев ресторана о возможных последствиях.

"Я, конечно, не ревизор, но я обращаюсь к владельцам заведения, который находится у меня буквально через дорогу. Наведите порядок в своем заведении, а то я приду и наведу", – заявила Никитюк.

После она перечислила несколько "самых страшных блюд" из своего "рабочего прошлого", которые бы никогда не попробовала в реальной жизни. Среди таких блюд оказалось натто – блюдо из соевых бобов.

"Блевала дальше, чем видела… Ленты пускала не только ртом, но и носом. Запомнила это блюдо на всю жизнь, бл…дь!" – не сдержалась Никитюк.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram