"Чуть светлее Кардашян". Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос

По словам Никитюк, ее новая краска для волос напоминает "цвет детского извержения" Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Я хочу поменять цвет волос", – предупреждает Никитюк в первом ролике. На следующем видео она показывает светло-коричневую краску, которую ей наносят на ее светлые волосы. "Цвет детского извержения", – произносит телеведущая и добавляет, что "будет шатенкой, чуть-чуть светлее" американской модели и актрисы Ким Кардашян.

На последних роликах Никитюк позирует уже с новым цветом волос, темно-русым, и новой укладкой.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram Скриншот: lesia_nikituk / Instagram