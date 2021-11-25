Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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Скандал в "НеАнгелах". Каминская ответила на обвинения певицы Viktoria в рукоприкладстве

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Каминская и певица Viktoria выступали в группе с 2006-го по 2021 год
Каминская и певица Viktoria выступали в группе с 2006-го по 2021 год
Фото: neangely.official / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", а сейчас сольная певица Слава Каминская 25 ноября в эфире YouTube-канала "Люкс ФМ" прокомментировала недавнее обвинение своей коллеги по коллективу, певицы Viktoria в рукоприкладстве.

"Я так поняла, у Вики песня выходит. Нужно было что-то делать", – заявила Каминская.

Артистка рассказала, что последние 10 лет они работали в группе без контракта и певица Viktoria, если ее что-то не устраивало, могла покинуть коллектив.

"Кто держал за руку, кто заставлял? А если бы я не начала заниматься сольной карьерой, она точно так же продолжала бы терпеть?" – задалась вопросом Каминская.

Комментируя обвинения певицы Viktoria в том, что она после распада коллектива забрала к себе музыкантов, Каминская подчеркнула, что все они взрослые люди и это было их решение. 

При этом Каминская отказалась комментировать заявление певицы Viktoria о том, что она ей вырвала волосы, когда та опоздала. Каминская лишь сообщила, что это произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".

"Не хочу эту ситуацию вспоминать, – заявила Каминская. – Человек ходил ко мне в дом, общался с детьми. Не стыдно? Надеюсь, когда-то Вике станет стыдно".

Каминская призналась, что также терпела со стороны коллеги несправедливость.

"Представь, что терпела я все эти годы. Постоянные опоздания. Постоянные! Мы выходим на сцену, играет музыка, Вика разворачивается и идет надевать браслеты, а я стою, как дура. Она тоже достаточно резко любит выражаться. Только я это признаю", – заявила Каминская.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство.

Теги: скандал, конфликт, НеАнгелы, Слава Каминская, певица
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