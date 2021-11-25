  Скандал в "НеАнгелах". Каминская ответила на обвинения певицы Viktoria в рукоприкладстве

Каминская и певица Viktoria выступали в группе с 2006-го по 2021 год Фото: neangely.official / Instagram

"Я так поняла, у Вики песня выходит. Нужно было что-то делать", – заявила Каминская.

Артистка рассказала, что последние 10 лет они работали в группе без контракта и певица Viktoria, если ее что-то не устраивало, могла покинуть коллектив.

"Кто держал за руку, кто заставлял? А если бы я не начала заниматься сольной карьерой, она точно так же продолжала бы терпеть?" – задалась вопросом Каминская.

Комментируя обвинения певицы Viktoria в том, что она после распада коллектива забрала к себе музыкантов, Каминская подчеркнула, что все они взрослые люди и это было их решение.

При этом Каминская отказалась комментировать заявление певицы Viktoria о том, что она ей вырвала волосы, когда та опоздала. Каминская лишь сообщила, что это произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".

"Не хочу эту ситуацию вспоминать, – заявила Каминская. – Человек ходил ко мне в дом, общался с детьми. Не стыдно? Надеюсь, когда-то Вике станет стыдно".

Каминская призналась, что также терпела со стороны коллеги несправедливость.

"Представь, что терпела я все эти годы. Постоянные опоздания. Постоянные! Мы выходим на сцену, играет музыка, Вика разворачивается и идет надевать браслеты, а я стою, как дура. Она тоже достаточно резко любит выражаться. Только я это признаю", – заявила Каминская.

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