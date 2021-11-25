  Скандал в "НеАнгелах". Каминская ответила на обвинения певицы Viktoria в рукоприкладстве

"Я так поняла, у Вики песня выходит. Нужно было что-то делать", – заявила Каминская.
Артистка рассказала, что последние 10 лет они работали в группе без контракта и певица Viktoria, если ее что-то не устраивало, могла покинуть коллектив.
"Кто держал за руку, кто заставлял? А если бы я не начала заниматься сольной карьерой, она точно так же продолжала бы терпеть?" – задалась вопросом Каминская.
Комментируя обвинения певицы Viktoria в том, что она после распада коллектива забрала к себе музыкантов, Каминская подчеркнула, что все они взрослые люди и это было их решение.
При этом Каминская отказалась комментировать заявление певицы Viktoria о том, что она ей вырвала волосы, когда та опоздала. Каминская лишь сообщила, что это произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".
"Не хочу эту ситуацию вспоминать, – заявила Каминская. – Человек ходил ко мне в дом, общался с детьми. Не стыдно? Надеюсь, когда-то Вике станет стыдно".
Каминская призналась, что также терпела со стороны коллеги несправедливость.
"Представь, что терпела я все эти годы. Постоянные опоздания. Постоянные! Мы выходим на сцену, играет музыка, Вика разворачивается и идет надевать браслеты, а я стою, как дура. Она тоже достаточно резко любит выражаться. Только я это признаю", – заявила Каминская.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство.