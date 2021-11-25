"Давай, жги. Твое время пришло", Певица Viktoria засветила пышный бюст в блузке с глубоким декольте

Viktoria призналась, что терпела рукоприкладство со стороны Каминской, с которой выступала в группе "НеАнгелы" Фото: vikanablack / Instagram

Артистка сообщила, что дала еще одно интервью о своем конфликте с певицей Славой Каминской, вместе с которой выступала в составе группы "НеАнгелы".

"Давай, жги. Твое время пришло", – отреагировали поклонники.

"Ну перебор уже с этими передачами! Одно и то же по сотому кругу", – возмутились пользователи сети.