  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом

"Слава мне позвонила. Говорит: "Зачем ты это сделала? Что это такое?" Это было в очень оскорбительной манере: "Да ты у...бище. Да ты танцуешь так же. Я забрала всех музыкантов. И не будет у тебя ни музыкантов, ни концертов. Никогда". И бросила трубку", – заявила артистка.
Каминская пока не комментировала заявление певицы Viktoria, но известно, что она уже дала интервью украинскому ведущему Славе Демину. Об этом он сообщил 22 ноября в Instagram Stories.
Группа "НеАнгелы" была основана Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство.