  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом

"Слава мне позвонила. Говорит: "Зачем ты это сделала? Что это такое?" Это было в очень оскорбительной манере: "Да ты у...бище. Да ты танцуешь так же. Я забрала всех музыкантов. И не будет у тебя ни музыкантов, ни концертов. Никогда". И бросила трубку", – заявила артистка.

Каминская пока не комментировала заявление певицы Viktoria, но известно, что она уже дала интервью украинскому ведущему Славе Демину. Об этом он сообщил 22 ноября в Instagram Stories.

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