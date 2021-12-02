"Наконец-то уделаешь Славу". Бывшая участница "НеАнгелов" Вика после скандала с Каминской анонсировала премьеру песни

"Друзья, этот анонс должен был выйти немного позже, но как никогда хочется поделиться сокровенными эмоциями. 10 декабря 2021 года состоится долгожданная премьера моей новой песни", – написала она.

"Наконец-то уделаешь Славу", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".

Каминская также высказала тогда мнение, что ее коллега готовит премьеру песни, поэтому и обнародовала видео с тортом.