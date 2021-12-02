Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2021
 
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"Глазищи", "Похожа на порнозвезду". Каминская снялась в коротком топе с огромным декольте

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Каминская после распада группы "НеАнгелы" строит сольную карьеру
Каминская после распада группы "НеАнгелы" строит сольную карьеру
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 1 декабря разместила в Instagram портретное селфи, на котором запечатлена в синем блестящем топе с глубоким декольте, оголяющем грудь и живот.

"Третья съемка за день. Мне идет?" – поинтересовалась у поклонников певица.

"Глазищи", – отреагировали фолловеры.

"Перебор, похожа на порнозвезду", – написали пользователи сети.

Контекст:

Каминская с 2006 по 2021 год была солисткой группа "НеАнгелы". Она выступала вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".

Теги: Слава Каминская, певица, грудь, декольте
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