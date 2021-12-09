Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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Скандал в группе "НеАнгелы". Каминская выпустила песню "о наболевшем" и назвала подлостью обвинения певицы Вики в буллинге. Аудио

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Каминская: Планировала выпустить альбом, но в силу случившихся обстоятельств решила порадовать поклонников треком
Каминская: Планировала выпустить альбом, но в силу случившихся обстоятельств решила порадовать поклонников треком
Фото предоставлено командой Камиснкой

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", а сейчас сольная певица Слава Каминская 9 декабря, спустя две недели после обвинений в буллинге со стороны второй участницы дуэта, певицы Вики, на своем канале в YouTube презентовала новую песню "Абьюзер".

"Планировала выпустить альбом, но в силу случившихся обстоятельств решила порадовать поклонников треком "о наболевшем", – заявила Каминская.

По словам артистки, "Абьюзер" – это история, которая произошла в ее жизни, а сама песня является манифестом против любого рода ограничений в отношениях.

"Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек вышел только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание “Главный абьюзер страны”, но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – прокомментировала в день премьеры новой песни артистка.

ВИДЕО
Аудио: SLAVA KAMINSKA / YouTube


Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".

Теги: клип, НеАнгелы, Слава Каминская, певица, Вика, песня, буллинг
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