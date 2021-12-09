  Скандал в группе "НеАнгелы". Каминская выпустила песню "о наболевшем" и назвала подлостью обвинения певицы Вики в буллинге. Аудио

"Планировала выпустить альбом, но в силу случившихся обстоятельств решила порадовать поклонников треком "о наболевшем", – заявила Каминская.

По словам артистки, "Абьюзер" – это история, которая произошла в ее жизни, а сама песня является манифестом против любого рода ограничений в отношениях.

"Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек вышел только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание “Главный абьюзер страны”, но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – прокомментировала в день премьеры новой песни артистка.

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Аудио: SLAVA KAMINSKA / YouTube



