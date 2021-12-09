  Скандал в группе "НеАнгелы". Каминская выпустила песню "о наболевшем" и назвала подлостью обвинения певицы Вики в буллинге. Аудио

"Планировала выпустить альбом, но в силу случившихся обстоятельств решила порадовать поклонников треком "о наболевшем", – заявила Каминская.
По словам артистки, "Абьюзер" – это история, которая произошла в ее жизни, а сама песня является манифестом против любого рода ограничений в отношениях.
"Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек вышел только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание “Главный абьюзер страны”, но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – прокомментировала в день премьеры новой песни артистка.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.
Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".