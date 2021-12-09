  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео

Билык: Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она – песня моей мечты Фото: Ирина Билык / Facebook

"Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она – песня моей мечты, рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должны быть внимание, уважение и подарки", – заявила певица.

Во время съемок клипа артистка сменила семь образов. В одной из сцен Билык "фигурирует практически голой – из одежды на ней только белое пальто и белые лодочки на шпильке", отмечается в релизе.

"Мне кажется, после просмотра этого клипа для многих девушек должно стать новым трендом и даже традицией встречать возлюбленного практически обнаженной, но в красивых туфлях и шикарном пальто", – заявила звезда.

В качестве локации режиссер Герман Ненов выбрал павильон на крыше универмага "Украина".

"Нам, как всегда, "повезло" – мы снимали в один из самых холодных и ветреных дней этой осени. В 08.00 на крыше торгового центра ветер продувает просто насквозь, растрепывает мою прическу, а я в шикарном наряде изображаю непринужденную радость", – рассказала Билык.

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Видео: Irina Bilyk / YouTube



