Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео

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Билык: Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она песня моей мечты
Билык: Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она – песня моей мечты
Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 9 декабря на своем канале в YouTube презентовала видеоработу на песню "Мне нравится".

"Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она – песня моей мечты, рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должны быть внимание, уважение и подарки", – заявила певица.

Во время съемок клипа артистка сменила семь образов. В одной из сцен Билык "фигурирует практически голой – из одежды на ней только белое пальто и белые лодочки на шпильке", отмечается в релизе.

"Мне кажется, после просмотра этого клипа для многих девушек должно стать новым трендом и даже традицией встречать возлюбленного практически обнаженной, но в красивых туфлях и шикарном пальто", – заявила звезда.

В качестве локации режиссер Герман Ненов выбрал павильон на крыше универмага "Украина".

"Нам, как всегда, "повезло" – мы снимали в один из самых холодных и ветреных дней этой осени. В 08.00 на крыше торгового центра ветер продувает просто насквозь, растрепывает мою прическу, а я в шикарном наряде изображаю непринужденную радость", – рассказала Билык.

ВИДЕО
Видео: Irina Bilyk / YouTube

Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Теги: видео, Ирина Билык, певица
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