"Любимый солнечный малыш". Билык показала архивное фото с младшим сыном

На фото Табриз позирует в детском кресле с игровой панелью – в момент съемки он поднес ко рту погремушку.

"С днем рождения, любимый наш солнечный малыш", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)