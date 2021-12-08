"Любимый солнечный малыш". Билык показала архивное фото с младшим сыном

На фото Табриз позирует в детском кресле с игровой панелью – в момент съемки он поднес ко рту погремушку.
"С днем рождения, любимый наш солнечный малыш", – написала артистка.
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Табриз (2015) – младший сын Ирины Билык. Его отец – проживающий в Москве азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов. Ребенка паре родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.
У Билык есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.