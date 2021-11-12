"Есть огромное желание пошалить". Ирина Билык надела металлические конусы на грудь. Фото

"Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?" – подписала снимок певица и добавила в конце хештег "вечер перестает быть томным".

"Пошалить я всегда за!" – отозвался в комментариях andru_podgorodeckiy.

"Да кто ж угонится за такой звездой? Все стухнут рядом!" – уверена osadchasanya.

"Ах, какая женщина", – написала tamella27091964.

View this post on Instagram A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna)