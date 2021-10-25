"Милашки", "Очень хорошенькие". Билык показала новые фото с сыном Табризом, которому скоро исполнится шесть лет

В подписи к фото 51-летняя певица советует своим подписчиками покупать для детей обувь одного из украинских производителей. "Жаль что нет больших размеров для взрослых", – посетовала Билык.
Ее пост набрал больше 8 тыс. лайков.
"Такой красивый мальчик", – прокомментировала perlynka25.
"Милашки", – написала krasikova65.
"Вы очень хорошенькие", – считает jaroslava5844.
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Табриз родился 8 декабря 2015 года, он младший сын Билык. Его отец – проживающий в Москве азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов. Ребенка паре родила суррогатная мать. 30 июля 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.
У Билык есть старший сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы манекенщик Андрей Оверчук.