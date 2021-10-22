  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым

"Так в жизни бывает: поживешь с человеком 10 лет, и ты уже другая, и муж другой. Может, поэтому и разводятся люди, что не могут удержать это первое ощущения", – заявила артистка.

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Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

30 июля 2021 года певица сообщила, что официально развелась Ахмадовым. Он был ее единственным официальным супругом. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать.

После развода артистка сохранила дружеские отношения с бывшим мужем – в сентябре она презентовала видеоработу, режиссером которой является Ахмадов.