  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны

"Они пока не мечтают о детях. И, возможно, говорят, что привезут себе ребенка из Африки, потому что много детей без родителей, голодают. Я сказала: "Это ваша жизнь. Мне некогда с внуками сидеть. Берите хоть из Африки, хоть откуда угодно, я буду любого ребенка любить", – рассказала артистка.

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Видео: Світське життя / YouTube