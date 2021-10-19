  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны

"Они пока не мечтают о детях. И, возможно, говорят, что привезут себе ребенка из Африки, потому что много детей без родителей, голодают. Я сказала: "Это ваша жизнь. Мне некогда с внуками сидеть. Берите хоть из Африки, хоть откуда угодно, я буду любого ребенка любить", – рассказала артистка.
Глеб Оверчук (1999) – сын Билык и модели Андрея Оверчука.
В 2015 году артистка в браке с российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым во второй раз стала матерью – ребенка паре родила суррогатная мать. Летом 2021 года супруги развелись.