  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью

"Думаешь ли ты о том, что у тебя может родиться еще и дочь таким самым способом, как родился младший сын, с помощью суррогатной матери?" – спросила у Билык Осадчая.
"В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры. Так казалось, что я хочу, но потом, когда начались концерты и маленького сына я оставляла с нянями, с братиком, подумала, что будет несправедливо, если третий ребенок будет заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом останавливаюсь и просто свою оставшуюся жизнь посвящаю своим зрителям", – заявила певица.
Билык отметила, что ее старший сын Глеб и его избранница не планируют становиться родителями, но рассматривают вероятность усыновления ребенка из Африки.
"Я сказала: "Это ваша жизнь. Мне некогда с внуками сидеть. Берите хоть из Африки, хоть откуда угодно, я буду любого ребенка любить", – резюмировала артистка.
Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.
30 июля певица сообщила, что официально развелась со своим мужем, режиссером Асланом Ахмадовым. Он был ее единственным официальным супругом. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать.
У Билык есть старший сын Глеб (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук.
Билык также состояла в отношениях с хореографами Дмитрием Коляденко, Дмитрием Дикусаром и продюсером Юрием Никитиным.