  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью

"Думаешь ли ты о том, что у тебя может родиться еще и дочь таким самым способом, как родился младший сын, с помощью суррогатной матери?" – спросила у Билык Осадчая.

"В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры. Так казалось, что я хочу, но потом, когда начались концерты и маленького сына я оставляла с нянями, с братиком, подумала, что будет несправедливо, если третий ребенок будет заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом останавливаюсь и просто свою оставшуюся жизнь посвящаю своим зрителям", – заявила певица.

Билык отметила, что ее старший сын Глеб и его избранница не планируют становиться родителями, но рассматривают вероятность усыновления ребенка из Африки.

"Я сказала: "Это ваша жизнь. Мне некогда с внуками сидеть. Берите хоть из Африки, хоть откуда угодно, я буду любого ребенка любить", – резюмировала артистка.

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Видео: Світське життя / YouTube