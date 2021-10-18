Билык: Я в своей жизни меняла партнеров очень часто. И это было только к лучшему

Билык появилась в эфире, чтобы исполнить свою песню "А я пливу у човні", под которую танцевала одна из участниц шоу – певица Евгения Власова. Накануне ее партнер по паркету Макс Леонов попал в автомобильную аварию, получил черепно-мозговую травму и не смог прийти на эфир. В итоге Власова станцевала с новым партнером Александром Прохоровым.
Билык поддержала коллегу. "Должна сказать, что у Жени сегодня смена партнера. Но я в своей жизни меняла партнеров очень часто. И это было только к лучшему, Женя. Поэтому к победе с новым партнером!" – сказала 51-летняя певица.
На видео слова Билык можно прослушать с 6 мин. 40 сек.
У Ирины Билык было пятеро мужей – четверо гражданских и один официальный. Первыми ее гражданскими мужьями были модель Андрей Оверчук (от этих отношений у нее есть сын Глеб 1999 года рождения) и продюсер Юрий Никитин.
Третьим партнером Билык стал хореограф Дмитрий Коляденко, отношения с ним продолжались с 2004-го по 2006 год. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.
Четвертым гражданским мужем был танцовщик Дмитрий Дикусар, их роман продолжался с 2007-го по 2010 год.
Недавно Билык развелась с пятым мужем – проживающим в Москве российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. От этих отношений у нее есть сын Табриз, мальчика в 2015 году родила суррогатная мать.