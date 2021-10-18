Билык: Я в своей жизни меняла партнеров очень часто. И это было только к лучшему

У Ирины Билык было пятеро мужей – четверо гражданских и один официальный Фото: bilyk_iryna / Instagram

Билык появилась в эфире, чтобы исполнить свою песню "А я пливу у човні", под которую танцевала одна из участниц шоу – певица Евгения Власова. Накануне ее партнер по паркету Макс Леонов попал в автомобильную аварию, получил черепно-мозговую травму и не смог прийти на эфир. В итоге Власова станцевала с новым партнером Александром Прохоровым.

Билык поддержала коллегу. "Должна сказать, что у Жени сегодня смена партнера. Но я в своей жизни меняла партнеров очень часто. И это было только к лучшему, Женя. Поэтому к победе с новым партнером!" – сказала 51-летняя певица.

На видео слова Билык можно прослушать с 6 мин. 40 сек.

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Видео: Танці з зірками / YouTube