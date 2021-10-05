  Коляденко рассказал, почему так и не смог жениться на Билык

"Каждый год я дарил Ире кольца и делал ей предложения. И золотое, и бриллиантовое, деревянное, и оловянное. Каждый год, особенно перед Новым годом я делал ей предложения. Она кольца брала, а замуж не выходила. И я ей дал кличку. Сказать вам? Я ее называл "Ира – "Динамо", – рассказал артист.

По словам Коляденко, самым любимым кольцом Билык стало подаренное им оловянное кольцо с ангелами.

"Она очень любит ангелов. Это кольцо было самым любимым, при том, что у Иры много бриллиантов, золотых колец, но вот это оловянное с ангелочками – для нее это самое любимое на свете", – признался шоумен.

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