  Коляденко рассказал, почему так и не смог жениться на Билык

"Каждый год я дарил Ире кольца и делал ей предложения. И золотое, и бриллиантовое, деревянное, и оловянное. Каждый год, особенно перед Новым годом я делал ей предложения. Она кольца брала, а замуж не выходила. И я ей дал кличку. Сказать вам? Я ее называл "Ира – "Динамо", – рассказал артист.
По словам Коляденко, самым любимым кольцом Билык стало подаренное им оловянное кольцо с ангелами.
"Она очень любит ангелов. Это кольцо было самым любимым, при том, что у Иры много бриллиантов, золотых колец, но вот это оловянное с ангелочками – для нее это самое любимое на свете", – признался шоумен.
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2003-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.
В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. 30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.
После развода Билык прокомментировала возможное возобновление отношений с Коляденко.