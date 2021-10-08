Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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"А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него

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Полякова 16 лет назад вышла замуж за Буряковского
Полякова 16 лет назад вышла замуж за Буряковского
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 8 октября в третьем выпуске шоу "Взрослые девочки", которое вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой, вспомнила о том, что ее коллега, певица Ирина Билык рассказала ее мужу Вадиму Буряковскому, что видела артистку в компании политика.

Полякова не стала называть имени политика, но подчеркнула, что вместе с ней на том мероприятии был и ее продюсер Михаил Ясинский.

"Мы были с Мишей в компании одного политика, и там была Ира Билык. Так вот Ира Билык решила это рассказать моему мужу прямо на светском мероприятии, как будто он не знал. Такая: "А Оля ваша была там-то и там-то". Я говорю: "Слава богу, что он знает". Но вот что это? Вот что это, скажи? А если бы у меня там действительно какой-то роман был? Что это, для того, чтобы Ира Билык пришла и выложила это моему Вадику или что?" – рассказала певица.

"Я не знаю, зачем женщины так делают", – заметила Ефросинина.

"Потому что сучки. Боже, Ирку я люблю и Наташу [Могилевскую] люблю, но сучки. Ой, сучки", – резюмировала Полякова.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Билык летом 2021 года официально развелась со своим мужем, режиссером Асланом Ахмадовым. Он был ее единственным официальным супругом. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать.

У Билык есть старший сын Глеб (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук.

Певица также состояла в отношениях с хореографами Дмитрием Коляденко, Дмитрием Дикусаром и продюсером Юрием Никитиным.

Теги: скандал, Ирина Билык, Оля Полякова, певица
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