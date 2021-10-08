  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него

Полякова не стала называть имени политика, но подчеркнула, что вместе с ней на том мероприятии был и ее продюсер Михаил Ясинский.

"Мы были с Мишей в компании одного политика, и там была Ира Билык. Так вот Ира Билык решила это рассказать моему мужу прямо на светском мероприятии, как будто он не знал. Такая: "А Оля ваша была там-то и там-то". Я говорю: "Слава богу, что он знает". Но вот что это? Вот что это, скажи? А если бы у меня там действительно какой-то роман был? Что это, для того, чтобы Ира Билык пришла и выложила это моему Вадику или что?" – рассказала певица.

"Я не знаю, зачем женщины так делают", – заметила Ефросинина.

"Потому что сучки. Боже, Ирку я люблю и Наташу [Могилевскую] люблю, но сучки. Ой, сучки", – резюмировала Полякова.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube