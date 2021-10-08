  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него

Полякова не стала называть имени политика, но подчеркнула, что вместе с ней на том мероприятии был и ее продюсер Михаил Ясинский.
"Мы были с Мишей в компании одного политика, и там была Ира Билык. Так вот Ира Билык решила это рассказать моему мужу прямо на светском мероприятии, как будто он не знал. Такая: "А Оля ваша была там-то и там-то". Я говорю: "Слава богу, что он знает". Но вот что это? Вот что это, скажи? А если бы у меня там действительно какой-то роман был? Что это, для того, чтобы Ира Билык пришла и выложила это моему Вадику или что?" – рассказала певица.
"Я не знаю, зачем женщины так делают", – заметила Ефросинина.
"Потому что сучки. Боже, Ирку я люблю и Наташу [Могилевскую] люблю, но сучки. Ой, сучки", – резюмировала Полякова.
В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Билык летом 2021 года официально развелась со своим мужем, режиссером Асланом Ахмадовым. Он был ее единственным официальным супругом. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать.
У Билык есть старший сын Глеб (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук.
Певица также состояла в отношениях с хореографами Дмитрием Коляденко, Дмитрием Дикусаром и продюсером Юрием Никитиным.