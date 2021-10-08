  Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах

"Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах. Знаешь, как она это делала? Подошла и говорит: "У вас такой красивый пиджак. Он вам так идет", – рассказала певица.

Она подчеркнула, что, делая комплименты ее мужу, Могилевская гладила его по груди. Полякова призналась, что, увидев это, увела мужа.

По словам Поляковой, после этого случая она продолжает нормально общаться с Могилевской.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube