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08 октября, 2021
 
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Полякова: Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Полякова вышла замуж за Буряковского 16 лет назад
Полякова вышла замуж за Буряковского 16 лет назад
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова однажды приревновала своего мужа Вадима Буряковского к коллеге, украинской певице Наталье Могилевской. Об этом она рассказала 8 октября в третьем выпуске шоу "Взрослые девочки", которое вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой, отвечая на вопрос, замечала ли восхищенные взгляды других женщин в сторону своего мужа.

"Могилевская – сучка! Моего мужа клеила у меня на глазах. Знаешь, как она это делала? Подошла и говорит: "У вас такой красивый пиджак. Он вам так идет", – рассказала певица.

Она подчеркнула, что, делая комплименты ее мужу, Могилевская гладила его по груди. Полякова призналась, что, увидев это, увела мужа.

По словам Поляковой, после этого случая она продолжает нормально общаться с Могилевской.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

В сентябре 2021 года Полякова и Буряковский отметили 16-летие совместной жизни. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). 

Могилевская была дважды замужем. Первый супруг певицы – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 году певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.

Теги: скандал, Наталья Могилевская, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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