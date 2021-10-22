  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе

"Хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Я хочу неожиданную свадьбу и очень веселую. Я приглашаю всех звезд, всех, кого уважаю и люблю на украинской сцене. Но пока что нет избранника. Когда он появится – я всем скажу", – призналась она.

Билык отметила, что ее избранник должен быть человек с добрым сердцем.

"Это самое главное для меня", – резюмировала она.

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Видео: ЖВЛ / YouTube