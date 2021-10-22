  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе

"Хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Я хочу неожиданную свадьбу и очень веселую. Я приглашаю всех звезд, всех, кого уважаю и люблю на украинской сцене. Но пока что нет избранника. Когда он появится – я всем скажу", – призналась она.
Билык отметила, что ее избранник должен быть человек с добрым сердцем.
"Это самое главное для меня", – резюмировала она.
У Ирины Билык было пятеро мужей – четверо гражданских и один официальный.
Первый гражданский муж певицы – модель Андрей Оверчук. У пары есть сын Глеб (1999). После певица состояла в отношениях с украинским продюсером Юрием Никитиным.
Отношения Билык и украинского хореографа Дмитрия Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.
С украинским танцором Дмитрием Дикусаром певица состояла в гражданском браке с 2007-го по 2010 год.
В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. 30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов развелись. Ахмадов был единственным официальным мужем певицы.