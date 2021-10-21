"Я бы тебя съел!", "Очень хотел бы хоть лизнуть". Билык показала именной шоколад "от сладенькой Иринки"

"Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!" – призналась Билык.

Фото шоколадки "Иринка" набрало больше 6 тыс. лайков и свыше 100 комментариев.

"Ирина! Я бы тебя съел!" – прокомментировал пост Билык ее бывший муж, хореограф Дмитрий Коляденко.

"Вау! Стильная шоколадка получилась", – написал администратор страницы tvoya_territoriya.

"Спрос гарантирован", – убеждена olgatreshchuk.

"Очень хотел бы хоть лизнуть", – признался glebushkinroman.

View this post on Instagram A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna)