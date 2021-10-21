"Я бы тебя съел!", "Очень хотел бы хоть лизнуть". Билык показала именной шоколад "от сладенькой Иринки"

"Мои поклонники какие только подарки мне не дарят. Но этот такой милый!" – призналась Билык.
Фото шоколадки "Иринка" набрало больше 6 тыс. лайков и свыше 100 комментариев.
"Ирина! Я бы тебя съел!" – прокомментировал пост Билык ее бывший муж, хореограф Дмитрий Коляденко.
"Вау! Стильная шоколадка получилась", – написал администратор страницы tvoya_territoriya.
"Спрос гарантирован", – убеждена olgatreshchuk.
"Очень хотел бы хоть лизнуть", – признался glebushkinroman.
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Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.