"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео

"Оля, я с тобой больше не здороваюсь", – говорит в ролике Билык.

"Это все после шоу "Взрослые девочки", где я Иру – великую Иру, которую обожаю и которой готова руки целовать! – обозвала сучкой. Но любя!" – объяснила, глядя в камеру, Полякова.

"А теперь извиняйся!" – потребовала Билык, на что Полякова ответила: "Извиняюсь! Любя!"

"А-а-а, ну если так, тогда я извиняю. Ты тоже сучка, я забыла тебе об этом сказать", – добавила Билык, обнимая Полякову.

Видео уже набрало почти 60 тыс. просмотров.

"Девочки, вы прекрасны!" – прокомментировала ролик актриса Ольга Сумская.

"Жизненно, так и надо, с юмором. Вы обе красотки наши", – написала sandra__bilyk.

"Ируся – добрая наша фея. Прощает быстро, любит страстно", – считает kulik_beauty_state_creator.

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