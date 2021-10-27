"Ты тоже сучка". Полякова извинилась перед Билык и поцеловала ей руку. Видео

"Оля, я с тобой больше не здороваюсь", – говорит в ролике Билык.
"Это все после шоу "Взрослые девочки", где я Иру – великую Иру, которую обожаю и которой готова руки целовать! – обозвала сучкой. Но любя!" – объяснила, глядя в камеру, Полякова.
"А теперь извиняйся!" – потребовала Билык, на что Полякова ответила: "Извиняюсь! Любя!"
"А-а-а, ну если так, тогда я извиняю. Ты тоже сучка, я забыла тебе об этом сказать", – добавила Билык, обнимая Полякову.
Видео уже набрало почти 60 тыс. просмотров.
"Девочки, вы прекрасны!" – прокомментировала ролик актриса Ольга Сумская.
"Жизненно, так и надо, с юмором. Вы обе красотки наши", – написала sandra__bilyk.
"Ируся – добрая наша фея. Прощает быстро, любит страстно", – считает kulik_beauty_state_creator.
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Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Шоу "Взрослые девочки" – новый проект украинской телеведущей Маши Ефросининой, премьера которого состоялась 3 сентября.