  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту

"Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Как ты все успеваешь – и хлеб печешь, и на концерты ездишь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься?" Мне всегда казалось, что это я такая энергичная, а потом поняла, что это чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и вообще все делать. Когда я была немного моложе, я не обращала внимания на это, а когда повзрослела, поняла, что это просто может меня высосать. Поэтому я сейчас занимаюсь этой проблемой, чтобы немного успокоиться", – объяснила артистка.
Полякова отметила, что одна консультация с экспертом обходится ей в €100 (около 3 тыс. грн).
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).