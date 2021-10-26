  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту

"Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Как ты все успеваешь – и хлеб печешь, и на концерты ездишь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься?" Мне всегда казалось, что это я такая энергичная, а потом поняла, что это чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и вообще все делать. Когда я была немного моложе, я не обращала внимания на это, а когда повзрослела, поняла, что это просто может меня высосать. Поэтому я сейчас занимаюсь этой проблемой, чтобы немного успокоиться", – объяснила артистка.

Полякова отметила, что одна консультация с экспертом обходится ей в €100 (около 3 тыс. грн).

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Видео: Світське життя / YouTube