16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем

Опубликованный ролик изначально был снят для соцсети TikTok. В нем Полякова вместе со своим парнем Андреем сперва смотрит в камеру и видна надпись: "Говорят, этот фильтр делает вас в 1000 раз красивее".

Затем на видео был наложен фильтр "В стиле 90-х". После этого пара обнимается и целуется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)