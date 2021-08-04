"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию?" 16-летняя дочь Поляковой показала свое новое фото с отдыха

"Как вам жара?" ­– поинтересовалась у пользователей соцсети Мария Полякова Фото: mashapolyakova / Instagram

"Как вам жара?" ­– поинтересовалась у пользователей соцсети 16-летняя Мария.

Снимок девушки набрал больше 10 тыс. лайков.

"Невыносимая. Как всегда удивляешь своими фотками", – прокомментировала пост пользователь с ником p_k07_2002.

"Маша, разве можно быть такой красавицей? Ты же смущаешь своей красотой не только мужчин, но и женщин", – написала svitusyapolyakova.

"Фотошоп зашкаливает, зачем уменьшать талию? Чтобы казаться стройной?" – возмутилась your_fallen_angelochek.

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