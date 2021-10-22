  "Ему нужна женщина, которая сможет его направлять". Полякова прокомментировала развод Dzidzio

"Я понимаю, что ему нужна сильная женщина. Такая украинская женщина, которая сможет его направлять. А он еще и скорпион – а это самый сексуальный знак зодиака. Поэтому, девушки, пока Dzidzio холостяк – я вас прошу, не прогадаете. Это лучший мужчина для жизни", – заявила артистка.

ВИДЕО

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.