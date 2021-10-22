Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Где деньги?". Фото

Съемки фильма "Где деньги?" стартовали 6 июня 2021 года. Фото предоставлено пресс-службой DzidzioFilm

Режиссером фильма является Михаил Хома (Dzidzio), который вместе с актрисами Адой Роговцевой, Анной Буткевич и актером Сергеем Лыбой сыграл в картине главные роли.

В фильме также снимались Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андреенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Назарий Гук.

В релизе отмечается, что после допремьерного показа в Киеве авторы картины посетят со специальными показами кинотеатры во Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, Одессе, Виннице и Житомире.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото предоставлено пресс-службой DzidzioFilm Михаил Хома, Ада Роговцева, Анна Буткевич и Сергей Лыба Фото предоставлено пресс-службой DzidzioFilm Анна Буткевич Фото предоставлено пресс-службой DzidzioFilm Анна Буткевич и Михаил Хома Фото предоставлено пресс-службой DzidzioFilm Михаил Хома Фото предоставлено пресс-службой DzidzioFilm Оля Полякова



