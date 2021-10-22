Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Где деньги?". Фото

Режиссером фильма является Михаил Хома (Dzidzio), который вместе с актрисами Адой Роговцевой, Анной Буткевич и актером Сергеем Лыбой сыграл в картине главные роли.
В фильме также снимались Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андреенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Назарий Гук.
В релизе отмечается, что после допремьерного показа в Киеве авторы картины посетят со специальными показами кинотеатры во Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, Одессе, Виннице и Житомире.
Комедия-квест "Где деньги?" с оригинальным сценарием на 14-м конкурсе-питчинге Государственного агентства Украины по вопросам кино вошла в список кинопроектов-победителей, получивших государственную финансовую поддержку.
Съемки фильма стартовали 6 июня 2021 года. В фильме рассказывается история музыканта Миши, которому предстоит заработать денег, чтобы освободить друга из-под ареста.
На счету кинокомпании DzidzioFilm 12 короткометражных картин и две полнометражные комедии.