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22 октября, 2021
 
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Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Где деньги?". Фото

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Съемки фильма "Где деньги?" стартовали 6 июня 2021 года.
Съемки фильма "Где деньги?" стартовали 6 июня 2021 года.
Фото предоставлено пресс-службой DzidzioFilm

21 октября в украинских кинотеатрах стартовала премьера приключенческой квест-комедии "Где деньги?", а накануне в Киеве прошел допремьерный показ картины. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба кинокомпания DzidzioFilm.

Режиссером фильма является Михаил Хома (Dzidzio), который вместе с актрисами Адой Роговцевой, Анной Буткевич и актером Сергеем Лыбой сыграл в картине главные роли.

В фильме также снимались Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андреенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Назарий Гук.

В релизе отмечается, что после допремьерного показа в Киеве авторы картины посетят со специальными показами кинотеатры во Львове, Тернополе, Днепре, Харькове, Одессе, Виннице и Житомире.


Контекст:

Комедия-квест "Где деньги?" с оригинальным сценарием на 14-м конкурсе-питчинге Государственного агентства Украины по вопросам кино вошла в список кинопроектов-победителей, получивших государственную финансовую поддержку.

Съемки фильма стартовали 6 июня 2021 года. В фильме рассказывается история музыканта Миши, которому предстоит заработать денег, чтобы освободить друга из-под ареста.

На счету кинокомпании DzidzioFilm 12 короткометражных картин и две полнометражные комедии.

Теги: кино, Ада Роговцева, премьеры, Dzidzio, Анна Буткевич, Михаил Хома
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