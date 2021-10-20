"Наговорила то, что не надо". Dzidzio рассказал об отношениях с экс-женой после развода

По словам певца, они с бывшей супругой созваниваются, так как у них осталось "много дел, которые надо доработать".

Артист подчеркнул, что никогда не ссорился с бывшей женой, но "некоторые люди пригласили Славу, чтобы она наговорила и прокомментировала то, что не надо". Dzidzio не уточнил, кого имеет в виду, но заявил, что это "нечестные люди".

Возможно, артист имел в виду комментарии бывшей жены о его вероятных изменах – сразу после этого заявления певицы он опубликовал на своей странице в Instagram стих, в котором была строчка "завыла на весь мир".

Комментируя раздел имущества после развода, певец в интервью ТСН заявил, что отдал все бывшей жене. Он не уточнил, что именно стало собственностью артистки после развода. В сентябре Dzidzio говорил, что намерен отдать экс-супруге квартиру, которую купил в новострое два года назад, находясь в браке.