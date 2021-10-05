Slavia расcказала, почему так и не развелась с Dzidzio

По словам артистки, разводом занимаются юристы Dzidzio, но если раньше у него не было времени на оформление бумаг, то теперь процесс приостановлен из-за ее занятости.

Отвечая на вопрос, откажется ли она после развода от фамилии мужа, певица заявила, что хотела бы вернуть свою фамилию, так как чувствует себя больше Притулой, чем Хомой. Slavia отметила, что точно поменяет фамилию, когда во второй раз будет выходить замуж.

Комментируя отношения с Dzidzio, артистка призналась, что сейчас они общаются намного лучше, чем раньше.

Slavia рассказала, что ей "хочется, чтобы у Dzidzio появилась такая женщина, ради которой он будет сосредоточенным не только на музыке, но и на личной жизни".