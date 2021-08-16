Dzidzio впервые публично отреагировал на комментарий Slavia, с которой находится в состоянии развода

Весной 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся Фото: slavia_official / Instagram

В публикации артист указал название компании, у которой приобрел жилье, но заверил, что пост не является рекламой, а "дружеским советом".

На публикацию артиста отреагировала певица Slavia, с которой Dzidzio находится в состоянии развода.

"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что воплотил мою мечту", – написала она.

"Это место тебе очень идет", – ответил ей Dzidzio. После заявления о разводе он не реагировал на комментарии жены под своими публикациями и не давал совместных интервью.

"Вы снова вместе?" – отреагировали на диалог пары фолловеры.

"Они и не расходились", – предположили в комментариях.