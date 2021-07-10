"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес

"Лето – это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой... Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать, во что одеться, где нужно ровно держать спинку, делать сексуальную походку и демонстрировать бренды и интеллект", – отметила она.

Певица подчеркнула, что когда лежит на солнце, то не читает книгу, не говорит по телефону, а наблюдает за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствует себя в моменте.

"А еще я пишу стихи к своим будущим песням", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

"Нежная, как солнышко", – прокомментировал sergiokolach.

"Глупый тот Dzidzio, как сибирский валенок. Такую женщину потерять – это надо уже совсем быть без головы", – написал verto.liot_9.