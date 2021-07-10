"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес

"Лето – это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой... Где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать, во что одеться, где нужно ровно держать спинку, делать сексуальную походку и демонстрировать бренды и интеллект", – отметила она.
Певица подчеркнула, что когда лежит на солнце, то не читает книгу, не говорит по телефону, а наблюдает за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствует себя в моменте.
"А еще я пишу стихи к своим будущим песням", – добавила она.
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"Нежная, как солнышко", – прокомментировал sergiokolach.
"Глупый тот Dzidzio, как сибирский валенок. Такую женщину потерять – это надо уже совсем быть без головы", – написал verto.liot_9.
Slavia (Ярослава Притула) – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома).
24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.
Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.
Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.