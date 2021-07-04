"Соблазнительные изгибы". Бывшая жена Dzidzio в бикини поразила роскошными ногами и плоским животом

Артистка эффектно легла на шезлонг в воде, демонстрируя изящную фигуру и роскошные ноги, и предложила подписчикам придумать подпись к фото.

"Спящая Афродита", – прокомментировала juliekondratenko.

"Мечта Нептуна", – добавила te.kucher.

"Соблазнительные изгибы", – написала malenjkakrasunja.

Контекст:

Slavia (Ярослава Притула) – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома).

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.