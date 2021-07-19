Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2021
 
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Slavia об отношениях с Dzidzio после расставания: Обламывает крылья. Чувствую определенное давление

Весной 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся
Весной 2021 года стало известно, что Slavia и Dzidzio разводятся
Фото: slavia_official / Instagram

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 17 июля в интервью сайту "Факты" заявила, что чувствует со стороны украинского певца Dzidzio (Михаил Хома), с которым сейчас находится в процессе развода, психологическое давление.

По словам артистки, они с Dzidzio общаются все реже, а во время общения он "обламывает ей крылья".

"Чувствую определенное давление психологическое. Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как это трудно воплощать. "Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…" – говорит мне в таком духе. И это угнетает, обламывает крылья. Руки от таких слов опускаются, зарождаются сомнения. А я хочу делать уверенно то, что люблю", – заявила она.

Певица отметила, что в будущем видит себя женой, матерью и певицей.

Контекст:

Slavia – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома).

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно. 

Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.

Теги: Dzidzio, певица, развод, Slavia
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