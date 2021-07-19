Slavia об отношениях с Dzidzio после расставания: Обламывает крылья. Чувствую определенное давление

По словам артистки, они с Dzidzio общаются все реже, а во время общения он "обламывает ей крылья".

"Чувствую определенное давление психологическое. Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как это трудно воплощать. "Зачем оно тебе, не ходи туда, не делай этого…" – говорит мне в таком духе. И это угнетает, обламывает крылья. Руки от таких слов опускаются, зарождаются сомнения. А я хочу делать уверенно то, что люблю", – заявила она.

Певица отметила, что в будущем видит себя женой, матерью и певицей.