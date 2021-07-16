"Самец". Цибульская отреагировала на новое селфи Dzidzio после стрижки бороды

"Зашел наконец подстричь бороду, а мастер без предупреждения как снял так снял. Что скажете? Много?" – подписал фото певец.

"Самец", – прокомментировала селфи Dzidzio его кума и коллега Ольга Цибульская.

Накануне артист выглядел вот так.

Контекст:

В 2018 году Цибульская и Dzidzio стали кумовьями. Пара также вместе выпустила две песни – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются".

Когда артистка впервые показала лицо подросшего сына, ее поклонники начали писать в социальных сетях комментарии, что он похож на Dzidzio.

Супруга Dzidzio, певица Slavia, комментируя эти слухи, заявила, что мужу Цибульской должно быть обидно из-за этого. "Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно ведь: сын его, а похож на Dzidzio", – заявила она.

После того, как в апреле 2021 года Dzidzio сообщил о разводе со Slavia, Цибульская публично подчеркнула, что у нее "ничего с ним не было". "Мне кажется, что бы я сейчас ни сказала, все равно скажут, что я шлюха и разлучница. Что я влезла в семью и родила Dzidzio сына. Нет, ничего у нас с Dzidzio не было, сын не от него. Он не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз", – заявила 15 мая 2021 года певица в интервью "1+1".