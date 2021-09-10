Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2021
 
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"Не связывайся ты с ним", "Будут неприятности от Slavia". В сети обсуждают фото Златы Огневич с "холостяком" Dzidzio

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Злата Огневич стала главной героиней нового сезона шоу "Холостячка"
Злата Огневич стала главной героиней нового сезона шоу "Холостячка"
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 9 сентября разместила в Facebook фото, на котором запечатлена с украинским певцом Dzidzio.

"Встретилась с крутым холостяком", – подписала фото артистка.

"Златочка, не связывайся ты с ним", – отреагировали подписчики певицы.

"Будут неприятности от [жены артиста, с которой он находится в состоянии развода, певицы] Slavia", – предупредили пользователи сети.

"Хорошая пара", – оценили фото поклонники.

https://www.facebook.com/ZlataOgnevichOfficial/posts/403646054454532

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Премьера проекта запланирована на 17 сентября.

Dzidzio находится в состоянии развода с певицей Slavia – о том, что они больше не живут вместе, артист заявил в апреле 2021 года. Комментируя заявление мужа о намерении развестись, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени. О том, что развелись, артисты пока не сообщали.  

Теги: Злата Огневич, Dzidzio, певица
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