"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"

Злата Огневич: Главное, что я себе ответила на вопрос, почему у меня не складывались отношения с бывшими Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Ни на минуту не пожалела, что приняла участие в этом шоу. Для меня это не шоу, а настоящая жизнь. Те эмоции, которые я получила во время знакомств и свиданий с мужчинами, я никогда раньше не получала в жизни. Я невероятно благодарна за такой шанс начать новый этап жизни, познать себя как можно глубже, узнать об отношениях между мужчиной и женщиной. Главное, что я себе ответила на вопрос, почему у меня не складывались отношения с бывшими. Я теперь знаю ответы на эти вопросы, но об этом чуть позже. Не буду рассказывать всего, а буду постепенно делиться", – заявила артистка.

По словам певицы, во время знакомства с мужчинами, которые претендовали на ее руку и сердце, на съемочной площадке происходили невероятные вещи.

"Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте. Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер. И все мужчины взяли очень высокую планку. Встретила ли я мужчину своей мечты? Вы об этом узнаете в декабре", – резюмировала певица.