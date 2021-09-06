"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"

"Ни на минуту не пожалела, что приняла участие в этом шоу. Для меня это не шоу, а настоящая жизнь. Те эмоции, которые я получила во время знакомств и свиданий с мужчинами, я никогда раньше не получала в жизни. Я невероятно благодарна за такой шанс начать новый этап жизни, познать себя как можно глубже, узнать об отношениях между мужчиной и женщиной. Главное, что я себе ответила на вопрос, почему у меня не складывались отношения с бывшими. Я теперь знаю ответы на эти вопросы, но об этом чуть позже. Не буду рассказывать всего, а буду постепенно делиться", – заявила артистка.
По словам певицы, во время знакомства с мужчинами, которые претендовали на ее руку и сердце, на съемочной площадке происходили невероятные вещи.
"Никогда не думала, что за один вечер могу полетать на вертолете, нырнуть в океан за жемчужиной, побывать на концерте. Ко мне даже приехал настоящий принц на белом коне! Я никогда не могла представить, что все это может произойти в моей жизни за один вечер. И все мужчины взяли очень высокую планку. Встретила ли я мужчину своей мечты? Вы об этом узнаете в декабре", – резюмировала певица.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
9 апреля 2021 года певица презентовала песню "Я твоя єдина", подчеркнув, что она является саундтреком к ее будущей свадьбе.
28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка".
Реалити "Холостячка" – первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта.