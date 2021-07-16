  "Закрыла гештальты". Злата Огневич в новом клипе показала, как переживает свадьбу возлюбленного с другой. Видео

Новый клип Златы Огневич символизирует начало ее новой жизни, которую она начинает с чистого листа Фото: zlata.ognevich / Instagram

"В клипе, как и в жизни, певица закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями. Сейчас Злата Огневич открыта новому в полной гармонии с собой", – говорится в описании ролика.

По словам певицы, видеоработа символизирует начало ее новой жизни, которую она начинает с чистого листа.

В клипе Злата Огневич сыграла роль героини, возлюбленный которой женился на другой.

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