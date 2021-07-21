"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике

"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь купаюсь в море Любви", – подписала снимок Огневич.
К посту она добавила хештеги #Холостячка и #БегуНаСвидание. В геолокации у певицы написано: "Турция".
В комментариях к посту пользователи соцсети восхищались красотой Огневич. "Вау", "Красотка", "Секси", "Шикарная мисс", – написали подписчики певицы.
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28 апреля 2021 года продюсеры заявили, что главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка" станет Огневич.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Ее отец Леонид Бордюг работал военным хирургом, а мать Галина Бордюг преподавала в школе русский язык и литературу.
Осенью 2020 года Огневич рассказала, что перевезла родителей из аннексированного Россией Крыма в Киев.