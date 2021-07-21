"Бегу на свидание". Злата Огневич восхитила соцсети идеальным телом в необычном купальнике

Огневич заявила, что сейчас "купается в море Любви" Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь купаюсь в море Любви", – подписала снимок Огневич.

К посту она добавила хештеги #Холостячка и #БегуНаСвидание. В геолокации у певицы написано: "Турция".

В комментариях к посту пользователи соцсети восхищались красотой Огневич. "Вау", "Красотка", "Секси", "Шикарная мисс", – написали подписчики певицы.

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