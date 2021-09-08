Dzidzio на молитвенном завтраке исполнил духовный гимн Украины

По словам организаторов, это уже девятый молитвенный завтрак в Украине и по масштабам он самый большой в Европе Фото: пресс-служба организаторов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что именно на таких площадках можно встречаться, говорить и находить общие точки соприкосновения, для того чтобы двигаться вперед.

Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа", призвал объединяться "не против кого-то, а за что-то".

А олимпийский чемпион и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, как получил травму и едва не потерял возможность участвовать в Олимпиаде в Токио, но верой и молитвой победил диагноз и получил для Украины золотую медаль.

По словам организаторов, это уже девятый молитвенный завтрак в Украине и по масштабам он самый большой в Европе.

"Интерес к мероприятию растет с каждым годом. Это очень важно, что различные политические силы, оппоненты в политике, различные фракции парламента, различные конфессии украинского христианства могут, объединившись, взять перемирие на все политические баталии и помолиться Богу о развитии государства, прекращении пандемии, о военных и семьях погибших, о победе и мире в Украине. И это очень мощно", – рассказал председатель оргкомитета Павел Унгурян.

В молитвенном завтраке также приняли участие известные представители украинской творческой интеллигенции, журналисты, педагоги и ученые.