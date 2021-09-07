Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
Новости

"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Весной 2021 года стало известно, что Злата Огневич будет героиней нового сезона "Холостячки"
Весной 2021 года стало известно, что Злата Огневич будет героиней нового сезона "Холостячки"
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ Злата Огневич 6 сентября в интервью изданию "Телеграф" рассказала, что ведущий этого проекта Григорий Решетник является для нее образцом семьянина.

"Таким должен быть мужчина. Всегда с удовольствием наблюдаю за его семьей и их отношениями, их семья – ролевая модель для меня", – призналась артистка.

По словам певицы, она познакомилась с Решетником 11 лет назад.

н был моим репетитором по украинскому языку. Мы занимались правильным произношением, постановкой ударений, изучали много скороговорок, читали тексты и стихи. Именно Гриша меня учил, как правильно, красиво и художественно разговаривать на украинском языке. Поэтому у нас с ним теплые отношения", – сказал певица.


Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

9 апреля 2021 года певица презентовала песню "Я твоя єдина", подчеркнув, что она является саундтреком к ее будущей свадьбе.

28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка".

Реалити "Холостячка" – первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). 

Теги: Злата Огневич, семья, певица, телеведущий, Григорий Решетник, Холостячка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Потап показал своих родителей
Потап показал своих родителей
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Модные мужские стрижки по форме лица
Модные мужские стрижки по форме лица
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове
72-летняя Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе 60-летнем сценографе Борисе Краснове
"Он намного меня младше". 30-летняя аlyona alyona рассказала, как завязался ее роман с блогером из Запорожья
"Он намного меня младше". 30-летняя аlyona alyona рассказала, как завязался ее роман с блогером из Запорожья
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Едва не умер". У отбывающего наказание в колонии 57-летнего Ефремова случился приступ
"Едва не умер". У отбывающего наказание в колонии 57-летнего Ефремова случился приступ
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS