"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей

"Таким должен быть мужчина. Всегда с удовольствием наблюдаю за его семьей и их отношениями, их семья – ролевая модель для меня", – призналась артистка.

По словам певицы, она познакомилась с Решетником 11 лет назад.

"Он был моим репетитором по украинскому языку. Мы занимались правильным произношением, постановкой ударений, изучали много скороговорок, читали тексты и стихи. Именно Гриша меня учил, как правильно, красиво и художественно разговаривать на украинском языке. Поэтому у нас с ним теплые отношения", – сказал певица.



