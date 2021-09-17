"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia

О том, что Dxzidzio и Slavia больше не пара, стало известно в апреле 2021 года Фото: slavia_official / Instagram

Поводом для слухов о примирении стал пост артиста о купленной в новострое квартире с видом на озеро, опубликованный в Instagram в середине августа – в комментариях под этой публикацией пара обменялась дружелюбными репликами.

"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что воплотил мою мечту", – первой написала тогда Slavia.

"Это место тебе очень идет", – ответил ей Dzidzio. После этого поклонники артистов заговорили об их возможном воссоединении.

По словам Dzidzio, на самом деле тогда они обменялись репликами в связи с тем, что он отдает эту квартиру Slavia. При этом в репортаже отмечается, что ни о каком примирении между ними речь не идет.

"Я сейчас один. Мы друг друга любим, уважаем – самое главное. Я нигде ничего плохого о Slavia не говорил и не буду говорить", – заявил певец.

О том, завершился или когда завершиться бракоразводный процесс, певец не уточнил.