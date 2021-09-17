"Я сейчас один". Dzidzio рассказал, возможно ли примирение со Slavia

Поводом для слухов о примирении стал пост артиста о купленной в новострое квартире с видом на озеро, опубликованный в Instagram в середине августа – в комментариях под этой публикацией пара обменялась дружелюбными репликами.
"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что воплотил мою мечту", – первой написала тогда Slavia.
"Это место тебе очень идет", – ответил ей Dzidzio. После этого поклонники артистов заговорили об их возможном воссоединении.
По словам Dzidzio, на самом деле тогда они обменялись репликами в связи с тем, что он отдает эту квартиру Slavia. При этом в репортаже отмечается, что ни о каком примирении между ними речь не идет.
"Я сейчас один. Мы друг друга любим, уважаем – самое главное. Я нигде ничего плохого о Slavia не говорил и не буду говорить", – заявил певец.
О том, завершился или когда завершиться бракоразводный процесс, певец не уточнил.
Dzidzio и Slavia поженились в 2013 году после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.
Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.
Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.