"Расцвела женщина после развода". Экс-жена Dzidzio показала голый торс

На одном из фото Slavia запечатлена в топе, оголяющем часть торса, на втором – в футболке свободного покроя.

"Мы пришли на Землю не для счастья, но наша главная миссия –стать счастливыми. Счастье невозможно купить. Его надо строить. Я желаю тебе построить свое счастье", – написала она.

"Аж расцвела женщина после развода. Молодец", – прокомментировала подписчица galinastia.

Контекст:

Slavia – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома).

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.