В Киеве открыли именную звезду Dzidzio. Фото

Dzidzio: Вы – наши, а мы – ваши Фото: dzidzio / Instagram

Артист присутствовал на открытии звезды в брюках цвета фуксии и желтой рубашке. Его образ дополнила желтая фуражка.

"Хочу поблагодарить всех, кто был, есть и будет с нами. Вы наши, а мы ваши", – обратился к поклонникам певец. Он отметил, что открытие именной звезды совпало с днем рождения музыкального проекта Dzidzio.

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