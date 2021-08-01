  Разведенный Dzidzio рассказал, нашел ли новую любовь

О разрыве отношений Dzidzio и его супруги стало известно в апреле Фото: dzidzio / Instagram

"У меня сейчас нет времени на это, у меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю, ложусь спать в 2.00, встаю в 6.00", – отметил Хома.

Артист признался, что пока весь в работе, даже не замечает, увеличилось ли внимания со стороны женщин. Также он ответил на вопрос, какой должна быть девушка, чтобы ему понравилась.

"Милая, сердцу моему милая. Я думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной", — отметил исполнитель.

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