Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2021
 
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Разведенный Dzidzio рассказал, нашел ли новую любовь

 
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О разрыве отношений Dzidzio и его супруги стало известно в апреле
О разрыве отношений Dzidzio и его супруги стало известно в апреле
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома), который развелся с женой, певицей Slavia, в программе "Світське життя" на "1+1" рассказал, нашел ли он новую любовь.

"У меня сейчас нет времени на это, у меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю, ложусь спать в 2.00, встаю в 6.00", – отметил Хома.

Артист признался, что пока весь в работе, даже не замечает, увеличилось ли внимания со стороны женщин. Также он ответил на вопрос, какой должна быть девушка, чтобы ему понравилась.

"Милая, сердцу моему милая. Я думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной", — отметил исполнитель.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Slavia и Dzidzio поженились в 2013 году спустя 13 лет совместной жизни. Детей у супругов нет.

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Теги: Dzidzio, развод, Slavia, Михаил Хома
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