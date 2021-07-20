"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре

"С невероятной красавицей с утра на Днепре", – написал рано утром 20 июля в Instagram 37-летний Dzidzio.

К посту музыкант приложил фотографию, на которой он в тельняшке и желтом спортивном костюме обнимает за талию Ребрик, одетую в легкое коктейльное платье.

"Какие мы красивые! Огонь!" – прокомментировала пост Dzidzio 40-летняя телеведущая.

"Да", – ответил ей певец.

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Ребрик тоже утром 20 июля сделал пост в Instagram, в котором раскрыла интригу. И она, и Dzidzio участвовали в съемках концерта ко Дню Независимости Украины, который будет показан 24 августа на телеканале "Украина".

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