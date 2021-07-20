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20 июля, 2021
 
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"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре

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Лилия Ребрик и Dzidzio утром 20 июля на речке Днепр
Лилия Ребрик и Dzidzio утром 20 июля на речке Днепр
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Михаил Хома, выступающий под сценическим псевдонимом Dzidzio, и украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик вместе провели половину ночи и встретили рассвет в Киеве на Днепре.

"С невероятной красавицей с утра на Днепре", – написал рано утром 20 июля в Instagram 37-летний Dzidzio.

К посту музыкант приложил фотографию, на которой он в тельняшке и желтом спортивном костюме обнимает за талию Ребрик, одетую в легкое коктейльное платье.

"Какие мы красивые! Огонь!" – прокомментировала пост Dzidzio 40-летняя телеведущая.

"Да", – ответил ей певец.

Ребрик тоже утром 20 июля сделал пост в Instagram, в котором раскрыла интригу. И она, и Dzidzio участвовали в съемках концерта ко Дню Независимости Украины, который будет показан 24 августа на телеканале "Украина".

Контекст:

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Телеведущая замужем за хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Михаил Хома родился 20 ноября 1983 года в селе Бортники Жидачевского района Львовской области. Осенью 2020 года артист признался, что обязан своей жизнью бабушке Катерине, которая не разрешила его матери Галине Хоме делать аборт, вопреки медицинским показаниям. Мать артиста последние 20 с лишним лет живет и работает в Португалии.

В апреле 2021 года Dzidzio расстался со своей женой – украинской певицей Slavia. Они поженились в 2013 году.

Теги: Dzidzio, Лилия Ребрик, река Днепр
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