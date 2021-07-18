Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2021
 
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Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность

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Ребрик: Хочу жару, хочу дождь, хочу жару под дождем
Ребрик: Хочу жару, хочу дождь, хочу жару под дождем
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 17 июля опубликовала в Instagram видео из бассейна, где она веселилась вместе с мужем Андреем Диким.

"Хочу жару, хочу дождь, хочу жару под дождем", – подписала она ролик.

На видео Ребрик вместе с супругом плещется в бассейне под дождем. Пара веселится и танцует.

"Сколько любви", – прокомментировала bobruola.

"Вы невероятные", – подчеркнула elena_k1903.

"Прекрасная пара", – добавила marisha_vesna.

Контекст:

Лилия Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Теги: Лилия Ребрик, Андрей Дикий, бассейн
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